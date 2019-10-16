Популярный среди украинском американский аукцион автомобилей от страховых компаний IAAI ввел дополнительную плату при покупке автомобиля.

С 14 октября при оформлении выигрышного лота на аукционе Insurance Auto Auctions (IAA) вводится новый сбор – Broker Fees. Он составляет 35 долларов США с автомобиля. Предыдущие сборы (за интернет-торговлю, сервисный сбор) также остаются.

Брокерский сбор автоматически добавляется в инвойс для оплаты выигранного автомобиля. Об этом сообщил директор компании CarsFromWest Андрей Иванов. Таким образом, стоимость каждого автомобиля возрастет на эту сумму.

Пока неизвестно, будет ли украинская таможня учитывать этот и другие сборы при определении таможенной стоимости автомобилей, приобретенных на аукционе Insurance Auto Auctions.

Напомним, что владелец пытается продать пепел от Ferrari, который сгорел дотла.