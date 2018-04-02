Весняна відлига спричинила серйозні паводки на автошляху Київ-Полтава-Харків. Велику ділянку дороги повністю вкрито водою.

Автодарога Київ-Полтава-Харків місцями постраждала від паводку. Деякі ділянки траси опинились повністю під водою.

"Це дорога Полтава-Київ. На полях був сніг. Він розтанув. Тепер на полях озера. Іноді ці озера переповнюють рови біля траси в низинах. І тому повинні розливатися, причому в тому місці, а це десь 170-180 км від Києва", – повідомив один з водіїв, що потрапив у повінь.

"Будьте гранично обережні в районі 177-го кілометра. У деяких місцях без позашляховика і купального костюма не обійтися ", – пишуть в соцмережах.

Наслідки танення снігу виявились настільки сильними, що від чотирьох полос дороги залишився лише вузенький клаптик суходолу, тоді як решта асфальту пішла під воду. Особливо ускладнюється рух такими ділянками дороги у темну пору доби. Серед інших небезпек у такій ситуації для водіїв та автомобілів, найпершою є загроза гідроудару для двигуна, тож перетинати такі відрізки шляху краще якнайповільніше.

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