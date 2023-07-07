Законопроєкт суттєво полегшує процедуру обліку викупленого автосалоном автомобіля, тож сприятиме виходу ринку вживаних автомобілів з тіні.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 9083 “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС” за авторством групи народних депутатів.

В ньому пропонується запровадити зміни до Закону України “Про дорожній рух” і Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” в частині уточнення процедури державної реєстрації вживаних транспортних засобів, які скуповуються суб’єктами господарювання як товар для подальшого їх перепродажу. Законодавці пропонують такі машини не реєструвати в Сервісних центрах МВС та військкоматах.

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Поточне законодавство зобов'язує автосалони та компанії, які торгують вживаними авто, при викупі обліковувати цей автомобіль як основний засіб для власного використання, реєструвати його в СЦ МВС та отримати довідку з ТЦК та СП про взяття транспортного засобу на військовий облік.

Європейська Бізнес Асоціація звернулась до Мінфіну та профільного Комітету ВРУ з проханням підтримати прийняття законопроєкту № 9083 щодо дерегуляції процедури реєстрації торговельними організаціями вживаних авто.

Представники бізнесу впевнені, що впровадження цих норм допоможе детінізувати ринок і з кожного проданого вживаного авто бюджет буде отримувати додаткові надходження, що в сумі може принести ​ мільйони гривень.