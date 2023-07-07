Законопроект существенно облегчает процедуру учета выкупленного автосалоном автомобиля и будет способствовать выходу рынка подержанных автомобилей из тени.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9083 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами хозяйствующими субъектами, поставленнных на учет в Главном сервисном центре МВД" авторства группы народных депутатов.

В нем предлагается ввести изменения в Закон Украины "О дорожном движении" и Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части уточнения процедуры государственной регистрации транспортных средств, которые скупаются субъектами хозяйствования как товар для дальнейшей их перепродажи. Законодатели предлагают такие машины не регистрировать в Сервисных центрах МВД и военкоматах.

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Текущее законодательство обязывает автосалоны и компании, торгующие подержанными автомобилями, при выкупе учитывать этот автомобиль как основное средство для собственного использования, регистрировать его в СЦ МВД и получить справку из ТЦК и СП о взятии транспортного средства на военный учет.

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в Минфин и профильный Комитет ВРУ с просьбой поддержать принятие законопроекта № 9083 о дерегуляции процедуры регистрации торговыми организациями подержанных авто.

Представители бизнеса уверены, что внедрение этих норм поможет детенизировать рынок и из каждого проданного подержанного автомобиля бюджета будет получать дополнительные поступления, что в сумме может принести миллионы гривен.