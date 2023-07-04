Удорожание горючего, рост цен на электроэнергию, упрощение регистрации подержанных автомобилей и новые правила движения в Польше - что изменится с июля 2023 для водителей и автовладельцев.

В июле 2023 года произойдет подорожание горючего. Причина – 1 июля вступают в силу полные ставки налогов на нефтепродукты – бензин, дизтопливо. Если раньше, во время войны, эти налоги были снижены (НДС было 7%, акциз – 100 евро за тонну), то теперь они такие же, как до войны. НДС снова 20%, а акциз, акциз на бензин – до 213 евро, на дизтопливо – 139,5 евро за 1000 л. Это приведет к удорожанию бензина на 8 грн. за литр и дизтоплива – на 3-4 грн. Автогаз тоже подорожает, но на гривну-две.

А вот владельцы электромобилей уже пережили подорожание – уже месяц действуют новые тарифы на электроэнергию – тариф составляет 2,64 грн за 1 кВт вместо 1,68 за киловатт.

Скорее всего, в июле при регистрации автомобиля за выбор номерного знака придется заплатить 300 грн. Проект постановления Кабмина с такой нормой анонсировали в МВД. Кроме того, выбранный номер можно будет зарезервировать за 9 грн. в день. А если выбирать номер автовладелец не хочет, ему предоставят любой, в очередь. И тогда нужно будет заплатить только за металлическую "плиту" (сейчас - 336 грн).

Конечно, никто не отменял именных номеров или платных комбинаций, они стоят от 4 до 40 тысяч грн.

Кстати, уже две недели действует норма, согласно которой при перерегистрации автомобиля не нужно обязательно проверять подлинность номерных агрегатов у эксперта. Это стоит делать только в том случае, когда автомобиль впервые ставится на учет в Украине.

Изменения в правилах дорожного движения также состоятся в Польше. Они касаются перевозчиков – водителям грузовиков запретят выезжать на третью полосу и обгонять другие автомобили, если они двигаются с разрешенной на этом отрезке пути скоростью. Кроме того, вырастут штрафы за отсутствие страховки на автомобиль.