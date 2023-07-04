Подорожчання пального, ріст цін на електроенергію, спрощення реєстрації вживаних автомобілів та нові правила руху у Польщі - що зміниться з липня 2023 року для водіїв та автовласників.

В липні 2023 відбудеться подорожчання пального. Причина – 1 липня набувають чинності повні ставки податків на нафтопродукти – бензин, дизпальне. Якщо раніше, під час війни, ці податки були знижені (ПДВ було 7%, акциз – 100 євро за тонну), то відтепер вони такі ж, які до війни. ПДВ знову 20%, а акциз, акциз на бензин - до 213 євро, на дизпаливо - 139,5 євро за 1000 л. Це призведе до подорожчання бензину на 8 грн за літр та дизпалива – на 3-4 грн. Автогаз теж подорожчає, але на гривню-дві.

А от власники електромобілів вже пережили подорожчання – вже місяць діють нові тарифи на електроенергію – тариф становить 2,64 грн за 1 кВт замість 1,68 за кіловат.

Швидше за все, у липні під час реєстрації автомобіля за вибір номерного знака доведеться заплатити 300 грн. Проект постанови Кабміну з такою нормою анонсували в МВС. Окрім того, вибраний номер можна буде зарезервувати за 9 грн на день. А якщо вибирати номер автовласник не хоче, йому нададуть будь-який, за чергою. І тоді треба буде заплатити лише за металеву “бляху” (зараз – 336 грн).

Звичайно, ніхто не відміняв іменних номерів або платних комбінацій, які коштують від 4 до 40 тисяч грн.

До речі, вже два тижні діє норма, згідно з якою під час перереєстрації автомобіля не потрібно обов’язково перевіряти справжність номерних агрегатів у експерта. Це необхідно робити лише в тому випадку, коли автомобіль вперше ставиться на облік в Україні.

Зміни в правилах дорожнього руху також відбудуться у Польщі. Вони стосуються перевізників – водіям вантажівок заборонять виїжджати на третю смугу та обганяти інші автомобілі, якщо вони рухаються з дозволеною на цьому відрізку шляху швидкістю. Окрім того, виростуть штрафи за відсутність страховки на автомобіль.