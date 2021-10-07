Зараз отримати незвичайний номерний знак нескладно – потрібно мати лише бажання та гроші. Та чи часто українці користуються такою можливістю?

Головний сервісний центр МВС відкрив усю інформацію про доступні номерні знаки. А Інститут досліджень авторинку підрахував, скільки індивідуальних та "красивих" номерних знаків було видано в Україні з січня по вересень 2021 року.

Читайте також: В Україні для історичних автомобілів пропонують ввести окремі номери

Колись "красиві" номери можна було отримати лише "по блату" і зустрівши на дорозі автомобіль з номерами "7777" всі оточуючі чітко розуміли, що у власника авто гарні зв’язки з правоохоронними органами. Зараз подібні номери офіційно може купити будь-хто. Вартість таких номерів: від 3,6 до 36 тисяч гривень.

"Іменні" номери – це додатковий до основного комплект номерів, який можна використовувати виключно на території України. Написати на них, із певними обмеженнями, можна практично будь-що. Комбінація повинна складатися із не менше ніж трьох та не більше ніж восьми символів. Вартість такого номеру — від 300 до 1250 гривень.

"Красиві" номерні знаки

З січня по вересень 2021 року українці замовили 8 238 платних комбінацій номерних знаків. При цьому популярність послуги щомісяця зростає. Для порівняння, у січні було видано лише 442 "красивих" номерних знаків, а у вересні — уже 1 394. Це — максимальний місячний показник у 2021 році.

Найбільше послугою користувалися жителі столиці (1 346 шт.), а також Київської (1 090 шт.) та Дніпропетровської (819 шт.) областей. Сумарно Київ на Київська область — це майже 30% від усіх платних комбінацій номерних знаків, виданих у поточному році. Найменш популярною послуга виявилася у Закарпатській, Чернігівській та Сумській областях.

Індивідуальні номерні знаки

Видача "іменних" номерів в Україні також виявилася популярною. З січня по вересень 2021 року українці скористалися такою можливістю 6 651 раз. У вересні зафіксована максимальна кількість замовлень такої послуги: 898.

Найбільше індивідуальних номерних знаків також замовили у Києві (1 543 шт.), Київській (869 шт.) та Одеській областях. Найменше послугою користувалися у Луганській, Чернігівській та Волинській областях.