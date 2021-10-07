Сейчас получить необычный номерной знак несложно – нужно иметь только желание и деньги. Но часто ли украинцы пользуются такой возможностью?

Главный сервисный центр МВД открыл всю информацию о доступных номерных знаках. А Институт исследований авторынка подсчитал, сколько индивидуальных и "красивых" номерных знаков было выдано в Украине с января по сентябрь 2021 года.

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Когда "красивые" номера можно было получить только "по блату" и встретив на дороге автомобиль с номерами "7777" все окружающие четко понимали, что у владельца авто хорошие связи с правоохранительными органами. Сейчас подобные номера официально может купить любой. Стоимость таких номеров: от 3,6 до 36 тысяч гривен.

"Именные" номера – это дополнительный к основному комплект номеров, который можно использовать исключительно на территории Украины. Написать на них, с определенными ограничениями, можно практически что угодно. Комбинация должна состоять из не менее чем трех и не более чем восьми символов. Стоимость такого номера – от 300 до 1250 гривен.

"Красивые" номерные знаки

С января по сентябрь 2021 года украинцы заказали 8238 платных комбинаций номерных знаков. При этом популярность услуги ежемесячно растет. Для сравнения, в январе было выдано только 442 "красивых" номерных знаков, а в сентябре – уже 1 394. Это – максимальный месячный показатель в 2021 году.

Больше всего услугой пользовались жители столицы (1346 шт.), а также Киевской (1090 шт.) и Днепропетровской (819 шт.) областей. Суммарно Киев и Киевская область – это почти 30% от всех платных комбинаций номерных знаков, выданных в текущем году. Наименее популярной услуга оказалась в Закарпатской, Черниговской и Сумской областях.

Индивидуальные номерные знаки

Выдача "именных" номеров в Украине также оказалась популярной. С января по сентябрь 2021 года украинцы воспользовались такой возможностью 6651 раз. В сентябре зафиксировано максимальное количество заказов такой услуги: 898.

Больше всего индивидуальных номерных знаков также заказали в Киеве (1543 шт.), Киевской (869 шт.) и Одесской областях. Меньше всего услугой пользовались в Луганской, Черниговской и Волынской областях.