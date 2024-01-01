Автогаз дорожчає у гурті

Із початку липня середня вартість скрапленого газу в гурті зросла на 3720 грн/т, до 42 230 грн/т, повернувшись до показників початку квітня. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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Динаміка гуртових цін на скраплений газ в Україні в квітні-липні 2024 р., грн/т

Зростання цін триває і на аукціонах Української енергетичної біржі. Так, 10 липня середньозважена ціна становила 43 517 грн/т, що на 1400 грн/т більше, ніж на минули торгах. Із кінця червня ціна на газ внутрішнього виробництва зросла на 5744 грн/т.

На торги було виставлено 3,9 тис. т продукту, що на 20% менше, ніж аукціоном раніше. Крім того, в процесі торгів була знята певна кількість лотів. «Зменшення пропозицій від державних виробників додало попиту на ресурс», - зазначив один із учасників торгів. Втім, 12 лотів «Укрнафти» на західному базисі так і не знайшли покупця.

Протягом торгів вартість газу «Укрнафти» зросла з початкової 42 014 грн/т до 43 300—46 820 грн/т, «Укргазвидобування» — з 42 620 грн/т до 42 850—44 750 грн/т. На торгах приватних виробників 9-10 липня ціна на пальне становила 42 480-43 500 грн/т.

Основна причина зростання – подорожчання LPG в Європі. Крім того, «плюсу» до вартості газу додають просідання української грошової одиниці. Згідно з даними Мінфіну, станом на обід 10 липня курс долара на міжбанку становив 40,81 $/грн, що на 0,15 $/грн більше, ніж тижнем раніше.

«Ціна на імпортний газ упевнено піднімається. У Києві собівартість автомобільних партій становить уже 42 тис.–43 тис. грн/т, залізниця ще дорожче», - розповів один із трейдерів із Центрального регіону.

Інший зазначив, що пропозицій від польських і литовських компаній все менше. «Деякі експортери урізають обсяги, що були запропоновані раніше. І про це можуть повідомити вже, коли машина виїхала», - додав він.

Минулого тижня, як свідчать дані Консалтингової групи «А-95», імпорт газу з Польщі скоротився в 2,3 раза, з Литви — на 31%.

Водночас трейдери запевняють, що на внутрішньому ринку газу достатньо. «Нинішнє зростання вже розблокувало старі запаси газу, законсервовані по 41 тис.– 42 тис. грн/т із березня-квітня», — каже представник компанії зі східного регіону. «Можливо, реалізація старих запасів на фоні обмеженого й дорого ресурсу зараз збалансує ринок і він хоча б на якийсь час вийде зі стану «перелитого», — каже співрозмовник.