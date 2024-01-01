Автогаз дорожает оптом

С начала июля средняя стоимость сжиженного газа в опте выросла на 3720 грн/т, до 42 230 грн/т, вернувшись к показателям начала апреля. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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Динамика оптовых цен на сжиженный газ в Украине в апреле-июле 2024 г., грн/т

Рост цен продолжается и на аукционах Украинской энергетической биржи. Так, 10 июля средневзвешенная цена составила 43 517 грн/т, что на 1400 грн/т больше, чем на прошлых торгах. С конца июня цена на газ внутреннего производства выросла на 5744 грн/т.

На торги было выставлено 3,9 тыс. т продукта, что на 20% меньше, чем аукционом ранее. Кроме того, в процессе торгов было снято определенное количество лотов. "Уменьшение предложений от государственных производителей добавило спроса на ресурс", - отметил один из участников торгов. Впрочем, 12 лотов "Укрнафты" на западном базисе так и не нашли покупателя.

В течение торгов стоимость газа "Укрнафты" выросла с начальной 42 014 грн/т до 43 300-46 820 грн/т, "Укргаздобычи" - с 42 620 грн/т до 42 850-44 750 грн/т. На торгах частных производителей 9-10 июля цена на топливо составляла 42 480-43 500 грн/т.

Основная причина роста – подорожание LPG в Европе. Кроме того, "плюса" к стоимости газа добавляют проседание украинской денежной единицы. Согласно данным Минфина, по состоянию на обед 10 июля курс доллара на межбанке составлял 40,81 $/грн, что на 0,15 $/грн больше, чем неделей ранее.

"Цена на импортный газ уверенно поднимается. В Киеве себестоимость автомобильных партий составляет уже 42 тыс.–43 тыс. грн/т, железная дорога еще дороже", - рассказал один из трейдеров из Центрального региона.

Другой отметил, что предложений от польских и литовских компаний все меньше. "Некоторые экспортеры урезают объемы, что были предложены ранее. И об этом могут сообщить уже, когда машина выехала", - добавил он.

На прошлой неделе, как свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", импорт газа из Польши сократился в 2,3 раза, из Литвы - на 31%.

В то же время трейдеры уверяют, что на внутреннем рынке газа достаточно. "Нынешний рост уже разблокировало старые запасы газа, законсервированы по 41 тыс.– 42 тыс. грн/т с марта-апреля", - говорит представитель компании из восточного региона. "Возможно, реализация старых запасов на фоне ограниченного и дорого ресурса сейчас сбалансирует рынок и он хотя бы на время выйдет из состояния "перелитого", - говорит собеседник.