Середня ціна на автогаз продовжує зростати.

За тиждень, із 29 вересня по 6 жовтня, автогаз у середньому по країні додав 0,09 грн/л – до 25,84 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Читайте також: Автогаз буде дорожчати найближчим часом

На АЗК мереж ОККО й WOG цей вид пального здорожчав на 17 і 18 копійок відповідно – до 26,66 грн/л.

На станціях мережі U.GO він додав 8 копійок на літрі – до 25,53 грн/л.

У мережі KLO автомобільний газ приріс на 30 коп./л – до 26,29 грн/л, в мережах Shell і Amic – на 27 коп./л, до 26,18 грн/л і 26,07 грн/л відповідно.

«БРСМ-Нафта» додала за тиждень 3 копійки на літр автогазу – до 24,99 грн/л.

Найбільше цей вид пального здорожчав – на 32 коп./л – на автозаправних станціях мережі Chipo, де автогаз тепер коштує 25,23 грн/л. Найменше – на 1 копійку на літрі – автогаз додав на АЗС «Авіас», де літр наразі продається за 26,07 грн/л.

Решта мереж підняли ціни на автогаз на 8-20 коп./л, до 24,49-26,18 грн/л (див. табл.).

Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 29 вересня по 6 жовтня, грн/л: