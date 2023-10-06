Средняя цена на автогаз продолжает расти.

За неделю, с 29 сентября по 6 октября, автогаз в среднем по стране прибавил 0,09 грн/л – до 25,84 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На АЗК сетей ОККО и WOG этот вид горючего подорожал на 17 и 18 копеек соответственно – до 26,66 грн/л.

На станциях сети U.GO он прибавил 8 копеек на литре – до 25,53 грн/л.

В сети KLO автомобильный газ прирос на 30 коп./л – до 26,29 грн/л, в сетях Shell и Amic – на 27 коп./л до 26,18 грн/л и 26,07 грн/л соответственно.

«БРСМ-Нефть» добавила за неделю 3 копейки на литр автогаза – до 24,99 грн/л.

Более всего этот вид горючего подорожал – на 32 коп./л – на автозаправочных станциях сети Chipo, где автогаз теперь стоит 25,23 грн/л. Меньше всего – на 1 копейку на литре – автогаз добавил на АЗС «Авиас», где литр продается за 26,07 грн/л.

Остальные сети подняли цены на автогаз на 8-20 коп./л, до 24,49-26,18 грн/л (см. табл.).

Как известно, цены на горючее начали расти с 1 июля, после возвращения налогообложения горючего, действовавшего до полномасштабной войны.

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 29 сентября по 6 октября, грн/л: