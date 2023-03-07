Роздрібні ціни на автомобільний газ продовжують знижуватись. Це пов’язано з удосконаленням схем поставок пального.

Цими вихідними автогаз на автозаправних станціях стабільно дешевшав і в середньому з 3 по 6 березня «просів» ще на 17 коп./л – до 23,49 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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Коридор цін охоплює межі 20,95–24,62 грн/л. Загалом на АЗС ціна на автогаз зменшилася від 10 копійок на літрі до 1,80 грн/л.

Найменше LPG здешевшав на станціях мережі «Кворум» – до 23,18 грн/л (-10 коп. на літрі), найбільше – на станціях BVS, до 23,18 грн/л (-1,80 грн/л).

На станціях «Автотранс» автомобільний газ здешевшав на гривню на літрі, до 23,98 грн/л. «Укрнафта» скинула 30 коп., до 22,75 грн/л, на U.GO ціна утрималася на попередньому рівні (23,09 грн/л).

Не змінилися ціни на автогаз і на дорогих АЗС, тримаючись на рівні 24,62 грн/л (ОККО) і 24,51 грн/л (WOG) відповідно. На станціях «Овіс», Zog, Mango та інших ціна на автогаз у ці вихідні також утрималася на попередньому рівні.

Мінімальну ціну, навіть попри те, що за вихідні не скинула ні копійки, вже традиційно пропонує своїм клієнтам мережа «Авантаж 7», продаючи автогаз за 20,95 грн/л. Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,67 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗС із 3 по 6 березня, грн/л: