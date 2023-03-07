Розничные цены на автомобильный газ продолжают снижаться. Это связано с усовершенствованием схем поставок горючего.

В эти выходные автогаз на автозаправочных станциях стабильно дешевел и в среднем с 3 по 6 марта «просел» еще на 17 коп./л – до 23,49 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Коридор цен охватывает пределы 20,95–24,62 грн/л. В целом на АЗС цена на автогаз уменьшилась с 10 копеек на литре до 1,80 грн/л.

Меньше всего LPG подешевел на станциях сети «Кворум» – до 23,18 грн/л (-10 коп. на литре), больше всего – на станциях BVS, до 23,18 грн/л (-1,80 грн/л).

На станциях "Автотранс" автомобильный газ подешевел на гривну на литре, до 23,98 грн/л. "Укрнафта" сбросила 30 коп., до 22,75 грн/л, на U.GO цена удержалась на прежнем уровне (23,09 грн/л).

Не изменились цены на автогаз и дорогие АЗС, держась на уровне 24,62 грн/л (ОККО) и 24,51 грн/л (WOG) соответственно. На станциях "Овис", Zog, Mango и других цена на автогаз в эти выходные также удержалась на прежнем уровне.

Минимальную цену, несмотря на то, что за выходные не сбросила ни копейки, уже традиционно предлагает своим клиентам сеть «Авантаж 7», продавая автогаз за 20,95 грн/л. Разница цен на автогаз в разных сетях составляет 3,67 грн/л.

Изменение розничных цен на газ на АЗС с 3 по 6 марта, грн/л: