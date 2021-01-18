Роздрібні мережі 18 січня підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп./л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, у середньому підвищила ціни на 12-13 коп./л, до 11,97-12,00 грн/л. Найбільше підвищення цін у цій мережі зафіксовано в Кіровоградській і Черкаській областях, де вартість автогазу виросла на 65 коп./л і 40 коп./л – до 12,15 грн/л і 11,95 грн/л відповідно. В інших областях ціна виросла на 10-35 коп./л.

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У мережі WOG продукт здорожчав на 22 коп./л, до 13,50 грн/л. "БРСМ-Нафта" в усіх регіонах своєї присутності, за винятком Дніпропетровської, Одеської і Полтавської областей, підняла ціни на 10-30 коп./л, до 12,39-12,5 9 грн/л.

Такі мережі як AMIC, KLO, UPG, BVS, "Рур Груп", "Фактор", "Татнафта-АЗС-Україна", "Овіс", Mango і Motto збільшили цифри цінників на автогаз на 10-40 коп./л (див. табл.).

Середня вартість СВГ по Україні 18 січня становила 12,61 грн/л (+10 коп./л). Відзначимо, за даними Консалтингової групи "А-95", гуртова вартість скрапленого газу на умовах самовивозу з ГНС у першій половині січня зросла на 1 500 грн/т, до 20 190 грн/т.