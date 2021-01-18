Розничные сети 18 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 коп./ л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Консолидированная сеть "Привата", обладающая наибольшим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 12-13 коп./л, до 11,97-12,00 грн/л. Наибольшее повышение цен в этой сети зафиксировано в Кировоградской и Черкасской областях, где стоимость автогаза выросла на 65 коп./л и 40 коп./л – до 12,15 грн/л и 11,95 грн/л соответственно. В других областях цена выросла на 10-35 коп./л.

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В сети WOG продукт подорожал на 22 коп./л, до 13,50 грн/л. "БРСМ-Нафта" во всех регионах своего присутствия, за исключением Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей, подняла цены на 10-30 коп./л, до 12,39-12,5 9 грн/л.

Такие сети AMIC, KLO, UPG, BVS, "Рур Групп", "Фактор", "Татнефть-АЗС-Украина", "Овис", Mango и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-40 коп./л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 18 января составила 12,61 грн/л (+10 коп./ л). Отметим, по данным Консалтинговой группы "А-95", оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС в первой половине января выросла на 1 500 грн/т, до 20 190 грн/т.