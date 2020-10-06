Роздрібні мережі 6 жовтня підвищили вартість скрапленого газу в межах 5 - 40 копійок на літрі.
Найбільше подорожчав газ в мережах "Паралель", "Нефтек", "Рур груп" і Mango - на 5-38 коп. / літр, свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".
AMIC в середньому підвищила ціну на 4 коп. за літр, UPG – на 20 коп, BVS підняла ціни на 10 коп.
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Середня вартість автогазу по Україні 6 жовтня склала 12,12 грн / л (+ 2 коп. / л).
|
Компанія
|
Ціна
|
+/-
|
ОККО
|
12,88
|
0,00
|
WOG
|
12,80
|
0,00
|
Авиас
|
11,60
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,56
|
0,00
|
AMIC
|
11,97
|
0,04
|
Shell
|
12,27
|
0,00
|
SOCAR
|
12,73
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,22
|
0,00
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,57
|
0,00
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
12,05
|
0,20
|
Параллель
|
12,73
|
0,38
|
BVS
|
12,09
|
0,10
|
Chipo
|
11,84
|
0,00
|
Нефтек
|
12,69
|
0,20
|
Рур груп
|
11,59
|
0,10
|
Род-Ник
|
12,09
|
0,00
|
Marshal
|
11,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,09
|
0,00
|
Mango
|
11,67
|
0,02
|
Motto
|
11,78
|
-0,03
|
Середня ціна в Україні:
|
12,12
|
0,02
Станом на 5 жовтня середня оптова ціна пропан-бутану на умовах самовивозу з газонаповнювальних станцій (ГНС) становила 19 760 грн / т.