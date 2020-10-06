Роздрібні мережі 6 жовтня підвищили вартість скрапленого газу в межах 5 - 40 копійок на літрі.

Найбільше подорожчав газ в мережах "Паралель", "Нефтек", "Рур груп" і Mango - на 5-38 коп. / літр, свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

AMIC в середньому підвищила ціну на 4 коп. за літр, UPG – на 20 коп, BVS підняла ціни на 10 коп.

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Середня вартість автогазу по Україні 6 жовтня склала 12,12 грн / л (+ 2 коп. / л).

Компанія Ціна +/- ОККО 12,88 0,00 WOG 12,80 0,00 Авиас 11,60 0,00 Укрнафта 11,56 0,00 AMIC 11,97 0,04 Shell 12,27 0,00 SOCAR 12,73 0,00 БРСМ-Нафта 12,22 0,00 Glusco 11,90 0,00 KLO 12,57 0,00 Автотранс 12,48 0,00 UPG 12,05 0,20 Параллель 12,73 0,38 BVS 12,09 0,10 Chipo 11,84 0,00 Нефтек 12,69 0,20 Рур груп 11,59 0,10 Род-Ник 12,09 0,00 Marshal 11,40 0,00 SUN OIL 12,09 0,00 Mango 11,67 0,02 Motto 11,78 -0,03 Середня ціна в Україні: 12,12 0,02

Станом на 5 жовтня середня оптова ціна пропан-бутану на умовах самовивозу з газонаповнювальних станцій (ГНС) становила 19 760 грн / т.