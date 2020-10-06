Роздрібні мережі 6 жовтня підвищили вартість скрапленого газу в межах 5 - 40 копійок на літрі.

Найбільше подорожчав газ в мережах "Паралель", "Нефтек", "Рур груп" і Mango - на 5-38 коп. / літр, свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

AMIC в середньому підвищила ціну на 4 коп. за літр, UPG – на 20 коп, BVS підняла ціни на 10 коп.

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Середня вартість автогазу по Україні 6 жовтня склала 12,12 грн / л (+ 2 коп. / л).

Компанія

Ціна

+/-

ОККО

12,88

0,00

WOG

12,80

0,00

Авиас

11,60

0,00

Укрнафта

11,56

0,00

AMIC

11,97

0,04

Shell

12,27

0,00

SOCAR

12,73

0,00

БРСМ-Нафта

12,22

0,00

Glusco

11,90

0,00

KLO

12,57

0,00

Автотранс

12,48

0,00

UPG

12,05

0,20

Параллель

12,73

0,38

BVS

12,09

0,10

Chipo

11,84

0,00

Нефтек

12,69

0,20

Рур груп

11,59

0,10

Род-Ник

12,09

0,00

Marshal

11,40

0,00

SUN OIL

12,09

0,00

Mango

11,67

0,02

Motto

11,78

-0,03

Середня ціна в Україні:

12,12

0,02

Станом на 5 жовтня середня оптова ціна пропан-бутану на умовах самовивозу з газонаповнювальних станцій (ГНС) становила 19 760 грн / т.