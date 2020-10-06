Розничные сети 6 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-40 копеек за литр.
Больше всего подорожал газ в сетях "Параллель", "Нефтек", "Рур групп" и Mango – на 5-38 коп/литр, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".
AMIC в среднем повысила цену на 4 коп. за литр, UPG – на 20 коп., BVS подняла цены на 10 коп.
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Средняя стоимость автогаза по Украине 6 октября составила 12,12 грн/л (+2 коп/л).
|
Компания
|
Цена
|
+/-
|
ОККО
|
12,88
|
0,00
|
WOG
|
12,80
|
0,00
|
Авиас
|
11,60
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,56
|
0,00
|
AMIC
|
11,97
|
0,04
|
Shell
|
12,27
|
0,00
|
SOCAR
|
12,73
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,22
|
0,00
|
Glusco
|
11,90
|
0,00
|
KLO
|
12,57
|
0,00
|
Автотранс
|
12,48
|
0,00
|
UPG
|
12,05
|
0,20
|
Параллель
|
12,73
|
0,38
|
BVS
|
12,09
|
0,10
|
Chipo
|
11,84
|
0,00
|
Нефтек
|
12,69
|
0,20
|
Рур групп
|
11,59
|
0,10
|
Род-Ник
|
12,09
|
0,00
|
Marshal
|
11,40
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,09
|
0,00
|
Mango
|
11,67
|
0,02
|
Motto
|
11,78
|
-0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
12,12
|
0,02
По состоянию на 5 октября средняя оптовая цена пропан-бутана на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляла 19 760 грн/т.