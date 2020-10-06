Розничные сети 6 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-40 копеек за литр.

Больше всего подорожал газ в сетях "Параллель", "Нефтек", "Рур групп" и Mango – на 5-38 коп/литр, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

AMIC в среднем повысила цену на 4 коп. за литр, UPG – на 20 коп., BVS подняла цены на 10 коп.

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Средняя стоимость автогаза по Украине 6 октября составила 12,12 грн/л (+2 коп/л).

Компания Цена +/- ОККО 12,88 0,00 WOG 12,80 0,00 Авиас 11,60 0,00 Укрнафта 11,56 0,00 AMIC 11,97 0,04 Shell 12,27 0,00 SOCAR 12,73 0,00 БРСМ-Нафта 12,22 0,00 Glusco 11,90 0,00 KLO 12,57 0,00 Автотранс 12,48 0,00 UPG 12,05 0,20 Параллель 12,73 0,38 BVS 12,09 0,10 Chipo 11,84 0,00 Нефтек 12,69 0,20 Рур групп 11,59 0,10 Род-Ник 12,09 0,00 Marshal 11,40 0,00 SUN OIL 12,09 0,00 Mango 11,67 0,02 Motto 11,78 -0,03 Средняя цена в Украине: 12,12 0,02

По состоянию на 5 октября средняя оптовая цена пропан-бутана на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляла 19 760 грн/т.