Розничные сети 6 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-40 копеек за литр.

Больше всего подорожал газ в сетях "Параллель", "Нефтек", "Рур групп" и Mango – на 5-38 коп/литр, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

AMIC в среднем повысила цену на 4 коп. за литр, UPG – на 20 коп., BVS подняла цены на 10 коп.

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Средняя стоимость автогаза по Украине 6 октября составила 12,12 грн/л (+2 коп/л).

Компания

Цена

+/-

ОККО

12,88

0,00

WOG

12,80

0,00

Авиас

11,60

0,00

Укрнафта

11,56

0,00

AMIC

11,97

0,04

Shell

12,27

0,00

SOCAR

12,73

0,00

БРСМ-Нафта

12,22

0,00

Glusco

11,90

0,00

KLO

12,57

0,00

Автотранс

12,48

0,00

UPG

12,05

0,20

Параллель

12,73

0,38

BVS

12,09

0,10

Chipo

11,84

0,00

Нефтек

12,69

0,20

Рур групп

11,59

0,10

Род-Ник

12,09

0,00

Marshal

11,40

0,00

SUN OIL

12,09

0,00

Mango

11,67

0,02

Motto

11,78

-0,03

Средняя цена в Украине:

12,12

0,02

По состоянию на 5 октября средняя оптовая цена пропан-бутана на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляла 19 760 грн/т.