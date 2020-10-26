Вартість автомобільного газу продовжує поступово збільшуватись.

Роздрібні мережі за вихідні (23-26 жовтня) підвищили вартість скрапленого газу в межах 5-25 коп. за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи А-95».

Читайте також: Українці перестали вписувати ГБО в "техпаспорт"

Консолідована мережа «Привату», що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 3-4 коп. за літр, до 11,90-11,95 грн за літр. Найбільше зростання цін у цій мережі зафіксовано в Харківській області, де група збільшила ціни на 30 коп. за літр - з 11,55 до 11,85 грн за літр. У деяких інших регіонах продукт подорожчав на 10-25 коп. за літр.

На станціях «БРСМ-Нафта» в Одеській і Полтавській областях ціна автогазу виросла на 10 коп. за літр, до 12,89 грн. за літр. При цьому середня роздрібна ціна ресурсу по мережі піднялася на 3 коп. за літр, до 12,65 грн. за літр.

Автогаз в столичній мережі KLO подорожчав на 9 коп. за літр, до 13,08 грн. за літр. Такі мережі як BVS, «Укргазвидобування», «Татнефть-АЗС-Україна», ZOG, Prime, Marshal, Mango і Motto підняли ціни в межах 10-25 коп. за літр.

Середня вартість ЗВГ по Україні 26 жовтня склала 12,56 грн. за літр (+2 коп. за літр).

Відзначимо, роздрібні ціни на автогаз почали рости з кінця вересня. Так, в період з 29 вересня по 26 жовтня продукт подорожчав на 55 коп. за літр. При цьому середня оптова ціна ЗВГ на умовах самовивозу з газонаповнювальних станцій (ГНС) за цей період зросла на 760 грн / т, до 20 380 грн / т.

Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 23 по 26 жовтня грн за літр: