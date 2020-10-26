Стоимость автомобильного газа продолжает постепенно увеличиваться.

Розничные сети за выходные (23-26 октября) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-25 коп. за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

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Консолидированная сеть «Привата», обладающая наибольшим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 3-4 коп. за литр, до 11,90-11,95 грн за литр. Наибольший рост цен в этой сети зафиксирован в Харьковской области, где группа увеличила цены на 30 коп. за литр – с 11,55 до 11,85 грн за литр. В некоторых других регионах продукт подорожал на 10-25 коп. за литр.

На станциях «БРСМ-Нафта» в Одесской и Полтавской областях цена автогаза выросла на 10 коп. за литр, до 12,89 грн. за литр. При этом средняя розничная цена ресурса по сети поднялась на 3 коп. за литр, до 12,65 грн. за литр.

Автогаз в столичной сети KLO подорожал на 9 коп. за литр, до 13,08 грн. за литр. Такие сети как BVS, «Укргаздобыча», «Татнефть-АЗС-Украина», ZOG, Prime, Marshal, Mango и Motto подняли цены в пределах 10-25 коп. за литр.

Средняя стоимость СУГ по Украине 26 октября составила 12,56 грн. за литр(+ 2 коп. за литр).

Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 26 октября продукт подорожал на 55 коп. за литр. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 760 грн / т, до 20 380 грн / т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 23 по 26 октября грн за литр: