Середня вартість скрапленого газу на АЗС України становила 11,63 грн/л.

Деякі мережі АЗС в Україні знизили ціни на скраплений газ, який використовується як автомобільне пальне, на 10-60 копійок за літр. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO.

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На станціях Avantage автогаз подешевшав на 20 копійок за літр: до 10,15 грн. Рівненський оператор ОЛАС знизив ціну також на 20 копійок за літр: до 10,35 грн. У мережі Prime вартість автогазу знизилася на 10 копійок за літр: до 10,80 грн. На АЗС "БРСМ-Нафта" в Києві ціну знизили на 30 копійок за літр: до 10,89 грн/л. У мережі Glusco ціна газу знизилася на 60 копійок за літр: до 10,95 грн/л.

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Таким чином, станом середня вартість скрапленого газу на АЗС України становить 11,63 грн/л.