Автогаз подешевшав на АЗС

За тиждень з 13 по 21 травня роздрібні ціни на скраплений газ зменшилися на 8 коп./л, до 26,76 грн/л. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», з початку місяця динаміка становила 77 коп./л.

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Найбільше за тиждень — на 1 грн/л — здешевшав газ у харківській мережі U.GO, найменше — на 0,09 грн/л — у «БРСМ-Нафта». В інших мережах середнього і нижнього цінового діапазону ціна на газ знизилася на 0,10-0,75 грн/л.

Зокрема, в атаку пішов «Авантаж». Скинувши за тиждень 0,70 грн/л, оператор повернув собі статус утримувача найменших цін з 24,75 грн/л на стелі.

Різниця між вартістю ресурсу в мережах преміум- і дискаунт-сегмента за тиждень зросла на 0,40 грн/л і на 20 травня становить 2,88 грн/л.

Ціни протягом тижня змінювалися нерівномірно. Так, у Полтавській, Волинській, Житомирській, Тернопільській і Чернігівській областях мережі не переглядали вартість ресурсу. Найбільш активними були в Донецькій, Рівненській і Херсонській областях.

Зі слів роздрібних операторів, середня чиста маржа на АЗС коливається у проміжку 1,5-2 грн/л, що загалом є непоганим показником. Утім, на тлі хронічно слабкої реалізації загальна картина виглядає вже не так привабливо. При цьому всі очікують, що після підсилення мобілізації вдарить по продажах з новою силою.

«Минулого тижня ціну на газ від зниження стримували коливання валютного курсу і невеличке зростання реалізації, яке було зафіксовано тижнем раніше. Але після вихідних проливи не росли, тому, швидше за все, будемо знижувати вартість на 50 коп./л, а можливо, й більше», — розповіли в одній із паливних мереж.

Крім того, більш активному зниженню вартості газу на стелах сприяє збереження нисхідної динаміки на гуртовому ринку. Так, за минулий тиждень середня дрібногуртова ціна на ресурс знизилася на 950 грн/т (0,51 грн/л), до 38 980 грн/т (21,05 грн/л) за умови постачання FCA.