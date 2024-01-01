Автогаз подешевел на АЗС

За неделю с 13 по 21 мая розничные цены на сжиженный газ уменьшились на 8 коп./л, до 26,76 грн/л. Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", с начала месяца динамика составила 77 коп./л.

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Больше всего за неделю - на 1 грн/л - подешевел газ в харьковской сети U.GO, меньше всего - на 0,09 грн/л - в "БРСМ-Нафта". В других сетях среднего и нижнего ценового диапазона цена на газ снизилась на 0,10-0,75 грн/л.

В частности в атаку пошел "Авантаж". Сбросив за неделю 0,70 грн/л, оператор вернул себе статус держателя наименьших цен с 24,75 грн/л на потолке.

Разница между стоимостью ресурса в сетях премиум- и дискаунт-сегмента за неделю выросла на 0,40 грн/л и на 20 мая составляет 2,88 грн/л.

Цены в течение недели менялись неравномерно. Так, в Полтавской, Волынской, Житомирской, Тернопольской и Черниговской областях сети не пересматривали стоимость ресурса. Наиболее активными были в Донецкой, Ровенской и Херсонской областях.

По словам розничных операторов, средняя чистая маржа на АЗС колеблется в промежутке 1,5-2 грн/л, что в целом является неплохим показателем. Впрочем, на фоне хронически слабой реализации общая картина выглядит уже не так привлекательно. При этом все ожидают, что после усиления мобилизации ударит по продажам с новой силой.

"На прошлой неделе цену на газ от снижения сдерживали колебания валютного курса и небольшой рост реализации, который был зафиксирован неделей ранее. Но после выходных проливы не росли, поэтому, скорее всего, будем снижать стоимость на 50 коп./л, а возможно, и больше", - рассказали в одной из топливных сетей.

Кроме того, более активному снижению стоимости газа на стелах способствует сохранение нисходящей динамики на оптовом рынке. Так, за прошедшую неделю средняя мелкооптовая цена на ресурс снизилась на 950 грн/т (0,51 грн/л), до 38 980 грн/т (21,05 грн/л) при условии поставки FCA.