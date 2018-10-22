За словами фахівця, стрімкого підвищення цін на паливо можна було уникнути. Але зараз, після здорожчання бензину та дизелю, має вирости ціна на газ для авто.

Підвищення цін на бензин в Україні на більш ніж три гривні за літр пов'язано із зростанням ціни на нафту і невеликим ослабленням курсу валюти. Про це сказав член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в коментарі "Фактам ICTV" на початку жовтня.

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За його словами, вартість бензину А-95 підвищиться ще приблизно на три гривні (у порівнянні з середнім показником). "Буде десь 35,5 гривень. І до дизпалива додасться три гривні - може бути ціна десь у 34 гривні. Також може підтягнутися і газ. Зараз середня ціна близько 15 гривень, грубо кажучи, а буде приблизно 18 гривень, а в пікові періоди буде "прощупуватися" ціна у 20 гривень", - зазначив фахівець.

Як бачимо, прогноз, зроблений відносно вартості рідкого палива, збувся, тож дуже висока ймовірність, що найближчим часом “підтягнеться” і газ.

На думку експерта, такої ситуації можна було уникнути. "На жаль, 4 роки наша влада слухала розповіді про те, що нафта падатиме, не буде дорогою. Проте за цей час була можливість зробити резерви нафтопродуктів, передбачити варіант довгострокових закупівель на світових ринках державою та її переробки. Це могло б дати певну економію", - сказав він.

Нагадаємо, що українці добилися витрати палива на авто у 2,6 л на 100 км.