Середня по країні вартість скрапленого газу в мережах АЗС 1 лютого знизилася ще на 6 коп./л, до 11,22 грн/л. З початку січня середня ціна газу на АЗС зменшилася на 2,33 грн/л або на 16%.

Про це свідчать дані цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

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У мережах Shell і SOCAR газ подешевшав на 19 і 16 коп./л, до 11,55 і 11,88 грн/л відповідно. Ціна газу на Glusco знизилася до 10,55 грн/л (- 30 коп.), що є найнижчою ціною серед великих мереж АЗС.

На 10-45 коп. знизили ціни KLO, Chipo, "Паралель", "Род-Ник", Marshal і Mango.

В цілому за січень роздрібна ціна газу впала на 2,30 грн/л.