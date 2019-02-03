Січень 2019 року став першим місяцем, коли не було реалізовано жодного нового автомобіля ЗАЗ. Те, про що говорили весь минулий рік, тепер вже відбилося і в цифрах статистики.

На жаль, ЗАЗ залишив український ринок, як виробник легкових автомобілів. Але 2019 рік став останнім не тільки для нього, а ще для 4 брендів. Так, за інформацією AUTO-Consulting український ринок покинули ще Acura, Isuzu (легкові авто), ЗАЗ (легкові авто), SsangYong. Під питанням і майбутнє ще мінімум 2-3 автовиробників.

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Нагадаємо, що в січні 2019 року споживча активність на ринку нових легкових автомобілів зупинилася на позначці 5,2 тис. машин. У порівнянні з минулим роком січневий попит на нові авто зменшився на 20%.

Таке значне зниження інтересу споживачів до нових автомобілів пов'язано насамперед з лібералізацією імпорту уживаної техніки та пільгової легалізацією машин на єврономерах, сукупна частка яких в первинних реєстраціях легкових автомобілів в кінці минулого року досягла 75 відсотків.