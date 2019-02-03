Январь 2019 года стал первым месяцем, когда не было реализовано ни одного нового автомобиля ЗАЗ. То, о чем говорили весь прошлый год, теперь уже отразилось и в цифрах статистики.

Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок, как производитель легковых автомобилей. Но 2019 год стал последним не только для него, а еще для 4 брендов. Так, по информации AUTO-Consulting украинский рынок покинули еще Acura, Isuzu (легковые авто), ЗАЗ (легковые авто), SsangYong. Под вопросом и будущее еще минимум 2-3 автопроизводителей.

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Напомним, что в январе 2019 года потребительская активность на рынке новых легковых автомобилей остановилась на отметке 5,2 тыс. машин. По сравнению с прошлым годом январский спрос на новые авто уменьшился на 20%.

Такое значительное снижение интереса потребителей к новым автомобилям связано прежде всего с либерализацией импорта подержанной техники и льготной легализацией машин на еврономерах, совокупная доля которых в первичных регистрациях легковых автомобилей в конце прошлого года достигла 75 процентов.