Средняя по стране стоимость сжиженного газа в сетях АЗС 1 февраля снизилась еще на 6 коп./л, до 11,22 грн/л. C начала января средняя цена газа на АЗС уменьшилась на 2,33 грн/л или на 16%.

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка “Консалтинговой группы А-95”.

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В сетях Shell и SOCAR газ подешевел на 19 и 16 коп./л, до 11,55 и 11,88 грн/л соответственно. Цена газа на Glusco снизилась до 10,55 грн/л (- 30 коп.), что является самой низкой ценой среди крупных сетей АЗС.

На 10–45 коп. снизили цены KLO, Chipo, “Параллель”, “Род-Ник”, Marshal и Mango.

В целом за январь розничная цена газа упала на 2,30 грн/л.