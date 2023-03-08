Автомобільний газ продовжує дешевшати у роздрібних мережах. Середня ціна на впритул наближається до 23 грн/л.

На автозаправних станціях продовжує дешевшати скраплений газ, який відучора у середньому втратив на літрі ще 11 копійок — до 23,19 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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Коридор, в якому на сьогодні перебуває ціна на автогаз, тримається у межах 20,95–24,12 грн/л.

Найбільше здешевшання зафіксовано у мережі Neftek (-1,00 грн/л) – до 22,49 грн/л. Найменше – 8 коп./л – у мережі WOG, – до 23,86 грн/л. ОККО відучора ціни на автогаз на своїх АЗК не змінювала, тож на її станціях можна придбати його за 24,08 грн/л.

Такі мережі як KLO, «Авіас», «Олас», «Фактор» та інші упродовж доби ціну на автогаз утримали на попередньому рівні.

Найдорожче на сьогодні – 24,12 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі Socar (-0,38 грн/л). Найдешевше – 20,95 грн/л – вже традиційно у мережі «Авантаж 7», хоч ця мережа упродовж останніх двох діб ціни на автогаз не змінювала.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 7 по 8 березня, грн/л: