Автомобильный газ продолжает дешеветь в розничных сетях. Средняя цена вплотную приближается к 23 грн/л.

На автозаправочных станциях продолжает дешеветь сжиженный газ, со вчерашнего дня в среднем потерявший на литре еще 11 копеек — до 23,19 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Коридор, в котором сегодня находится цена на автогаз, держится в пределах 20,95–24,12 грн/л.

Наибольшее удешевление зафиксировано в сети Neftek (-1,00 грн/л) – до 22,49 грн/л. Меньше всего – 8 коп./л – в сети WOG, до 23,86 грн/л. ОККО со вчерашнего дня цены на автогаз на своих АЗК не меняла, поэтому на ее станциях можно приобрести его за 24,08 грн/л.

Такие сети как KLO, «Авиас», «Олас», «Фактор» и другие за сутки цену на автогаз удержали на прежнем уровне.

Дороже всего на сегодня – 24,12 грн/л – автогаз стоит на АЗС сети Socar (-0,38 грн/л). Дешевле всего – 20,95 грн/л – уже традиционно в сети «Авантаж 7», хотя эта сеть за последние два дня цены на автогаз не меняла.

Изменение розничных цен на АЗС с 7 по 8 марта, грн/л: