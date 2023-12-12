Налагодження альтернативних шляхів постачання співало з розблокуванням польського кордону. Ці чинники призвели до зміни тенденції цін на автомобільний газ. Він вже почав дешевшати, а найближчим часом ще більше знизиться у ціні.

За вихідні (з 8 по 11 грудня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,32 грн, до 34,94 грн/л. У гурті ціни також стрімко знижуються. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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Ціни на скраплений газ демонструють стрімке зниження у гуртовому секторі українського ринку. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», за тиждень з 4 по 11 грудня вартість LPG знизилася на 9 800 грн/т, до 48 850 грн/т.

Трейдери вважають, що вартість газу в гурті найближчим часом ще знизиться. «У Києві бачимо ціну на рівні 43 000-44 000 грн/т», — каже голова департаменту постачань великої компанії. Звісно, це призведе і зниження цін у роздрібних мережах.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 8 по 11 грудня 2023 р., грн/л: