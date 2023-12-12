Налаживание альтернативных путей поставок совпало с разблокированием польской границы. Эти факторы привели к изменению тенденции цен на автомобильный газ. Он уже начал дешеветь, а в ближайшее время еще больше снизится в цене.

За выходные (с 8 по 11 декабря) средняя розничная цена на автогаз уменьшилась на 0,32 грн, до 34,94 грн/л. В опте цены также стремительно снижаются. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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Цены на сжиженный газ демонстрируют стремительное снижение в оптовом секторе украинского рынка. Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", за неделю с 4 по 11 декабря стоимость LPG снизилась на 9 800 грн/т, до 48 850 грн/т.

Трейдеры считают, что стоимость газа в опте в ближайшее время еще снизится. "В Киеве видим цену на уровне 43 000-44 000 грн/т", - говорит глава департамента поставок крупной компании. Конечно, это приведет и к снижению цен в розничных сетях.

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 8 по 11 декабря 2023 г., грн/л: