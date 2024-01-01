Автогаз у новому році здорожчав і продовжить рости у ціні

Вартість LPG в Україні реагує на підвищення з 1 січня 2025 року ставки акцизу. За 1-8 січня автогаз у роздробі здорожчав у середньому на 65 коп./л, до 36,03 грн/л. Про це пише enkorr.ua.

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Динаміка середньої роздрібної ціни на LPG в Україні у грудні-січні 2024-2025 рр., грн/л

Основною причиною підвищення цін є зростання акцизних ставок із 1 січня, яке номінально додає 1,3 грн/л. Додатковими чинниками лишаються збільшення цін у зарубіжних постачальників.

Оператори вважають нинішній рівень маржі низьким і звертають увагу, що авансовий внесок з податку на прибуток, який мережі почали платити з грудня минулого року, додасть до витрат малопроливних АЗК до 1 грн/л.

За умови припинення зростання закупівельних цін оператори прогнозують зростання стели на 1,85-2 грн/л, до 37-37,50 грн/л. А от коли саме це станеться, оператори не беруться прогнозувати. “Проливи на свята були дуже низькими. З 10 січня очікуємо пожвавлення, але все одно воно буде незначним, бо зараз низький сезон”, — зазначили в одній із мереж.

“Зараз дуже важко робити якість прогнози, бо з'явилося багато нових факторів (авансовий ПнП, акциз, МЗНН). І це ще не враховано зовнішніх факторів”, — додали в іншій. Ще одним невідомим є валютний курс, який останнім часом б’є антирекорди.