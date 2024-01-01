Автогаз в новом году подорожал и продолжит расти в цене

Стоимость LPG в Украине реагирует на повышение с 1 января 2025 года ставки акциза. За 1-8 января автогаз в рознице подорожал в среднем на 65 коп./л, до 36,03 грн/л. Об этом пишет enkorr.ua.

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Динамика средней розничной цены на LPG в Украине в декабре-январе 2024-2025 гг., грн/л

Основной причиной повышения цен является рост акцизных ставок с 1 января, которое номинально добавляет 1,3 грн/л. Дополнительными факторами остаются увеличение цен у зарубежных поставщиков.

Операторы считают нынешний уровень маржи низким и обращают внимание, что авансовый взнос по налогу на прибыль, который сети начали платить с декабря прошлого года, добавит к расходам малопроливных АЗК до 1 грн/л.

При условии прекращения роста закупочных цен операторы прогнозируют рост стелы на 1,85-2 грн/л, до 37-37,50 грн/л. А вот когда именно это произойдет, операторы не берутся прогнозировать. “Проливы на праздники были очень низкими. С 10 января ожидаем оживления, но все равно оно будет незначительным, потому что сейчас низкий сезон”, - отметили в одной из сетей.

“Сейчас очень трудно делать качество прогнозы, потому что появилось много новых факторов (авансовый НнП, акциз, МЗНН). И это еще не учтено внешних факторов”, - добавили в другой. Еще одним неизвестным является валютный курс, который в последнее время бьет антирекорды.