Автогаз по 40 гривен за литр: что будет с авторынком

Автомобилисты, которые владеют машинами с ГБО, внимательно следят за ценниками на АЗС. Пока, после введения первой очереди нового акциза на этот вид топлива, цены не слишком прыгнули - в среднем на +3 гривны.

Не меньший интерес к этому вопросу в специализированных СТО, которые инсталлируют газобаллонное оборудование, продавцов комплектов ГБО, перевозчиков (в основном такси), а также импортеров подержанных авто. Их реакцию исследовали специалисты Института исследований авторынка и издания “НефтеРынок”.

Также интересно как перерегистрировать авто после установки ГБО

“Ввезенного объема автогаза должно хватить минимум до конца октября, а может и больше. Импорт LPG увеличился на 41,2% до 124 тыс. т в течение августа 2024, по сравнению с 87,8 тыс. т в июле, – говорит Александр Сиренко, эксперт аналитического агентства "НефтеРынок". – Но цена в опте и в рознице на АЗС растет, потому что подняли акциз. И здесь ранее закупленные дешевле остатки LPG особой роли в ценообразовании не сыграют. Скорее всего до конца сентября розничная цена "автогаза“ будет на уровне 33-35 грн/л”.

Далее, продолжает Александр, с октября прогнозируется поднятие цен на границе из-за вступления в действие санкций на пропан-бутан происхождением из РФ. Фактически, с декабря 2023 эти ограничения уже ввели в действие, но пока дали возможность закончить европейцам годовые контракты.

“Поляки покупают около 1 млн т LPG в России. Они будут его накапливать и, вероятно, меньше продавать нам. При таких условиях уже можно прогнозировать, что розничная цена на газ до конца года пересечет отметку в 40 грн/л. Конечно, если не произойдет мировое согласие наказать РФ низкими ценами на нефть (с текущих $73-75 до $60/баррель), тогда все энергетические рынки без исключения посыплются”, – подытожил Сиренко.

LPG и авторынок

Сейчас в украинском автопарке находится около 2,7 млн транспортных средств, которые как основное или альтернативное топливо используют газовую смесь. Ежемесячно, в среднем происходит около 2 тысяч инсталляций ГБО на автомобили.

Понятно, что в случае увеличения цены до 40 грн/л экономическая целесообразность эксплуатации машин с ГБО будет под большим вопросом, поскольку литровый расход этого вида топлива на 20-30% выше, поэтому в конце концов разница между ценой километра на бензине и “газе” может вполне нивелироваться.

Кстати какие авто из США покупают украинцы

В свою очередь это повлечет существенное уменьшение объемов инсталляций ГБО. Далее это может затронуть еще один сегмент рынка - импорт авто из США, в частности тех моделей, которые комплектовались “атмосферными” двигателями объемом от 2,5...3 л. Без ГБО такие машины эксплуатировать не слишком выгодно, соответственно покупатели (и импортеры) будут вынуждены переориентироваться на гибриды, а также версии с современными двигателями меньшей кубатуры, но с прямым впрыском бензина и турбонаддувом (к ним у украинских покупателей иногда присутствует стереотипное предвзятое отношение). Также вырастет спрос на электромобили, хотя предложение с ними пока существенно превышает спрос. Конечно, все это при условии, если цена на бензин и дизтопливо будет на том же уровне, как сейчас.

Справочно: на момент создания этой статьи 1 литр пропан-бутановой смеси в среднем стоит 31 грн, 1 л бензина - 56 грн, ДТ - 53 грн.