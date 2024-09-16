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Как перерегистрировать авто после установки ГБО

Установка ГБО считается переоборудованием и требует перерегистрации транспортного средства.
Нужно ли перерегистрировать авто после установки ГБО - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

Перерегистрировать авто после установки ГБО

Евгений Гудущан
logo17 сентября, 12:00
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После переоборудования транспортного средства в 10-дневный срок его необходимо перерегистрировать в сервисном центре МВД.

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Для перерегистрации автомобиля после установки ГБО надо предоставить пакет документов:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • акт приема-передачи авто (выдает предприятие на котором устанавливается ГБО);
  • свидетельство о согласовании конструкций;
  • сертификат соответствия или акт технической экспертизы (для автобусов обязателен только сертификат соответствия);
  • приказ руководителя предприятия о назначении ответственного лица (только для юридических лиц).

После перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля, куда вносится запись об установке на транспортное средство газобаллонного оборудования.

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