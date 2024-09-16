Как перерегистрировать авто после установки ГБО

После переоборудования транспортного средства в 10-дневный срок его необходимо перерегистрировать в сервисном центре МВД.

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Для перерегистрации автомобиля после установки ГБО надо предоставить пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приема-передачи авто (выдает предприятие на котором устанавливается ГБО);

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия или акт технической экспертизы (для автобусов обязателен только сертификат соответствия);

приказ руководителя предприятия о назначении ответственного лица (только для юридических лиц).

После перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля, куда вносится запись об установке на транспортное средство газобаллонного оборудования.