Как перерегистрировать авто после установки ГБО

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|
Перерегистрировать авто после установки ГБО
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17 сентября, 12:00
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После переоборудования транспортного средства в 10-дневный срок его необходимо перерегистрировать в сервисном центре МВД.
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Для перерегистрации автомобиля после установки ГБО надо предоставить пакет документов:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- акт приема-передачи авто (выдает предприятие на котором устанавливается ГБО);
- свидетельство о согласовании конструкций;
- сертификат соответствия или акт технической экспертизы (для автобусов обязателен только сертификат соответствия);
- приказ руководителя предприятия о назначении ответственного лица (только для юридических лиц).
После перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля, куда вносится запись об установке на транспортное средство газобаллонного оборудования.