Як перереєструвати авто після встановлення ГБО

Після переобладнання транспортного засобу у 10-денний термін його необхідно перереєструвати в сервісному центрі МВС.

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Для перереєстрації автомобіля після встановлення ГБО треба надати пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передачі авто (видає підприємство на якому встановлюється ГБО);

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності або акт технічної експертизи (для автобусів обов’язковий тільки сертифікат відповідності);

наказ керівника підприємства за призначення відповідальної особи (лише для юридичних осіб).

Після перереєстрації транспортного засобу власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля, куди вноситься запис про встановлення на транспортний засіб газобалонного обладнання.