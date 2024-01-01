Автогаз по 40 гривень за літр: що буде з авторинком

Автомобілісти, які мають машини з ГБО, уважно стежать за цінниками на АЗС — наразі, після введення першої черги нового акцизу на цей вид пального, ціни не надто стрибнули — в середньому на +3 гривні.

Не менший інтерес до цього питання у спеціалізованих СТО, котрі інсталюють газобалонне обладнання, продавців комплектів ГБО, перевізників (здебільшого таксі), у яких LPG основний вид пального, а також імпортерів вживаних авто. Їх реакцію досліджували фахівці Інституту досліджень авторинку та видання “НафтоРинок”.

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“Ввезеного обсягу автогазу має вистачити мінімум до кінця жовтня, а може й більше. Імпорт LPG збільшився на 41,2% до 124 тис. т протягом серпня 2024 р., в порівнянні з 87,8 тис. т в липні, – говорить Олександр Сіренко, експерт аналітичної аґенції «НафтоРинок». – Але ціна в опті та в роздрібі на АЗС зростає, бо підняли акциз. І тут раніше закуплені дешевше залишки LPG особливої ролі в ціноутворенні не зіграють. Скоріш за все до кінця вересня роздрібна ціна „автогазу“ буде на рівні 33-35 грн/л”.

Далі, продовжує Олександр, з жовтня прогнозується підняття цін на кордоні через вступ в дію санкцій на пропан-бутан походженням з РФ. Фактично, з грудня 2023 ці обмеження вже ввели в дію, але поки дали можливість закінчити європейцям річні контракти.

“Поляки купують близько 1 млн т LPG в Росії. Вони будуть його накопичувати і, ймовірно, менше продавати нам. За таких умов вже можна прогнозувати, що роздрібна ціна на газ до кінця року перетне позначку у 40 грн/л. Звичайно, якщо не відбудеться світова згода покарати РФ низькими цінами на нафту (з поточних $73-75 до $60/бар), тоді всі енергетичні ринки без виключення посиплються”, – підсумував пан Сіренко.

LPG та авторинок

Зараз в українському автопарку знаходиться близько 2,7 млн транспортних засобів, які як основне або альтернативне пальне використовують газову суміш. Щомісяця, в середньому відбувається близько 2 тисяч інсталяцій ГБО на автомобілі.

Зрозуміло, що у разі збільшення ціни до 40 грн/л економічна доцільність експлуатації машин з ГБО буде під великим питанням, оскільки літрова витрата цього виду пального на 20-30% вища, тож врешті різниця між ціною кілометра на бензині та “газі” може цілком нівелюватися.

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Своєю чергою це потягне істотне зменшення обсягів інсталяцій ГБО. Далі це може зачепити ще один сегмент ринку — імпорт авто зі США, зокрема тих моделей, які комплектувалися “атмосферними” двигунами об’ємом від 2,5...3 л. Без ГБО такі машини експлуатувати не надто вигідно, відповідно покупці (та імпортери) будуть змушені переорієнтовуватися на гібриди, а також версії з сучаснішими двигунами меншої кубатури, але з прямим впорскуванням бензину й турбонаддувом (до яких в українських покупців подекуди присутнє стереотипне упереджене ставлення). Також виросте попит на електромобілі, хоча пропозиція з ними наразі істотно перевищує попит. Звісно, все це за умови, якщо ціна на бензин й дизпальне буде на тому ж рівні, як зараз.

Довідково: на час створення цієї статті 1 літр пропан-бутанової суміші в середньому коштує 31 грн, 1 л бензину — 56 грн, ДП — 53 грн.