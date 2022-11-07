Стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, будуть націоналізовані та перейдуть у власність держави.

Співрозмовники видання epravda.com.ua в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), а також міноритарні акціонери "Укрнафти" розповіли, що 6 листопада НКЦПФР прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

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Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.

Компанія "АвтоКрАЗ" входить в групу "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів у тому числі для військових потреб. Статистика з виробництва засекречена.

Наразі невідомо, чи буде передача акцій цих підприємств компенсовуватися їх колишнім власникам та міноритарним акціонерам.