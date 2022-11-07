Стратегически важные предприятия, которые связаны с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным будут национализированы и перейдут в собственность государства.

Собеседники издания epravda.com.ua в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также миноритарные акционеры “Укрнафты” рассказали, что 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО “Укрнафта”, ПАО “Укртатнафта”, АО “Мотор Сич”, ЧАО “АвтоКрАЗ” и ЧАО “Запорожтрансформатор”.

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Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц, в собственность государства.

Компания “АвтоКрАЗ” входит в группу “Финансы и кредит” Константина Жеваго. Предприятие занимается изготовлением большегрузных автомобилей, в том числе для военных нужд. Статистика по производству засекречена.

Пока неизвестно, будет ли передача акций этих предприятий компенсироваться их бывшим владельцам и миноритарным акционерам.