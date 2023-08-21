В Україні понад п’ятдесят тисяч водіїв категорії В отримали допуск на управління вантажними автомобілями, що підпадають під категорії С і С1.

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, з початку нинішнього року 52 481 водій перекваліфікувався на управління вантажівками. За кермо вантажних автомобілів сіли не тільки чоловіки, але й представниці жіночої статі.

Зокрема, за вимогами категорії С1 з правом управління транспортним засобом від 3 500 до 7 500 кг, водять техніку 12 820 наших співвітчизників. Для управляння за вимогами категорії С, тобто транспортом, дозволена максимальна маса яких перевищує 7 500 кг, допуск отримали 39 661 особа.

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Така "міграція" автолюбителів у професійне середовище водіїв викликана воєнним станом. Підприємства, бюджетні установи, комерційні структури лишилися без водійських кадрів, які добровольцями чи по призову перемістилися у ряди ЗСУ і територіальної оборони. Роботодавці, волонтерські рухи почали шукати водіїв вантажних авто, яких вкрай не вистачало.

Вакансії вирішено було заповнити за рахунок автолюбителів. Кабінет Міністрів України дозволив особам, які мають посвідчення водія категорії В, на законних підставах водити транспортні засоби категорій С, С1.

Нагадаємо, така норма діятиме упродовж воєнного стану і не розповсюджується на території інших країн.