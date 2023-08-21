В Украине более пятидесяти тысяч водителей категории В получили допуск на управление грузовыми автомобилями, подпадающими под категории С и С1.

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, с начала нынешнего года 52 481 водитель переквалифицировался в управление грузовиками. За руль таких машин сели не только мужчины, но и представительницы женского пола.

В частности, по требованиям категории С1 с правом управления транспортным средством от 3500 до 7500 кг, водят технику 12 820 наших соотечественников. Для управления по требованиям категории С, т.е. транспортом, разрешенная максимальная масса которых превышает 7500 кг, допуск получил 39 661 человек.

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Такая "миграция" автолюбителей в профессиональную среду водителей вызвана военным положением. Предприятия, бюджетные учреждения, коммерческие структуры остались без водительских кадров, добровольцами или по призыву переместились в ряды ВСУ и территориальной обороны. Работодатели, волонтерские движения начали искать водителей грузовых автомобилей, которых крайне не хватало.

Вакансии было решено заполнить за счет автолюбителей. Кабинет Министров Украины разрешил лицам, имеющим водительские удостоверения категории В, на законных основаниях водить транспортные средства категорий С, С1.

Напомним, такая норма будет действовать во время военного положения и не распространяется на территории других стран.