Ютубери перевірили старий пікап Toyota Hilux на міцність у найрадикальніший спосіб.

YouTube-канал WhistlinDiesel поширив нове відео, в якому один з найнадійніших автомобілів у світі перевіряється на міцність скиданням з висоти трьох кілометрів.

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Toyota Hilux вважається одним з найнадійніших автомобілів у світі. Таку думку засвідчують власники, страхові компанії, виробники автомобільних запчастин і станції технічного обслуговування. Американські блогери вирішили дізнатись, чи переживе легендарний пікап екстремальний краш-тест.

Для проведення випробування блогери прив'язали Hilux стропами до гелікоптера. Піднявши машину в повітря на висоту 150 метрів, пікап відчепили. Автомобіль приземлився на капот, отримавши критичні пошкодження. Від удару об землю наднадійний пікап перетворився на понівечену купу металу зі зламаною рамою.

Однак на цьому страждання старого пікапа не закінчились, оскільки розтрощений Hilux знову причепили до гелікоптера та підняли у небо, цього разу на висоту в три кілометри. Падіння того, що було пікапом, з такої висоти тривало довгих 29 секунд. Лише після цього зім'ятий металевий коржик нарешті вирішили відправити на металобрухт.