Ютуберы проверили старый пикап Toyota Hilux на прочность радикальным способом.

YouTube-канал WhistlinDiesel распространил новое видео, в котором один из самых надежных автомобилей в мире проверяется на прочность сбросом с высоты трех километров.

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Toyota Hilux считается одним из самых надежных автомобилей в мире. Такое мнение подтверждают владельцы, страховые компании, производители автомобильных запчастей и станции технического обслуживания. Американские блогеры решили узнать, переживет легендарный пикап экстремальный краш-тест.

Для проведения испытания блогеры привязали Hilux стропами к вертолету. Подняв машину в воздух на высоту 150 метров, пикап отцепили. Автомобиль приземлился на капот, получив критические повреждения. От удара о землю сверхнадежный пикап превратился в истерзанную груду металла со сломанной рамой.

Однако на этом страдания старого пикапа не закончились, поскольку разбитый Hilux снова прицепили к вертолету и подняли в небо, на этот раз на высоту в три километра. Падение того, что было пикапом, с такой высоты продолжалось долгих 29 секунд. Только после этого смятый металлический лепешку автомобиль наконец решили отправить на металлолом.