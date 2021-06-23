Трюк был выполнен во время съемки рекламного ролика под названием The Pitch, со спорткаром Toyota GR Supra в главной роли.

После приземления у автомобиля были определенные повреждения, однако ни одного критического. Из специальных модификаций у него был лишь трубчатый каркас безопасности. Впрочем, это не значит, что следует пробовать повторить подобное в домашних условиях.

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Пятиминутный рекламный ролик The Pitch появился на канале Toyota USA 18 июня, показывает сценку, в которой рекламодатели обсуждают сюжет рекламного видео с исполнителями. Последние пытаются показать спортивность и агрессию рекламируемого автомобиля, однако заказчики каждый раз находят странные недостатки в идеях креативной команды. Визуализации, которые выходят по их сценариям – скучны и вряд ли помогут в продажах машин. Когда лучшие идеи озвученные и отклонены, звучит последняя и, возможно, самая крутая: “давайте запустим машину с трамплина в закат, в стиле 2000-х”. Мы видим, как огненно-оранжевая Supra (такого же цвета, как машина Брайана Купера из первого фильма “Форсаж”) очень быстро заезжает на рампу и задерживаем дыхание в ожидании головокружительного прыжка, и заказчики снова обрывают мысль на полукадре. "А можно, чтобы в видео машина все время стояла всеми колесами на твердой поверхности?", – интересуются заказчики. Кажется, терпение креативной пары лопнуло, но их ответ не был озвучен и завис в воздухе, как Supra в последних кадрах этого видео.

Остроумное рекламное видео собрало уже почти полмиллиона просмотров на YouTube и авторы решили показать, как оно было создано. Специально модифицированные автомобили, камера-кар с оператором в багажнике и семью экранами в салоне, камера-дрон с целой командой операторов, профессиональные дрифтеры и огромная команда фильммейкеров, включая специалистов по трюкам. Именно они предложили “приземлить” спорткар на картонные коробки, после прыжка длиной 30 метров.

Хотя спорткар для этого трюка имел встроенный каркас безопасности и немного дополнительного веса в багажнике, никаких других модификаций с ним не проводилось. Поэтому особенно приятно увидеть, что выполнение такого зрелищного "краш-теста" никоим образом не травмировало водителя да и автомобилю принесло немного повреждений. Пострадала задняя подвеска, лопнула пара шин, отвалился диффузор, но такие повреждения можно починить. Автомобиль после прыжка можно увидеть на второй минуте видео, размещенного ниже.