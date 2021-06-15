Один из самых доступных новых электромобилей, Dacia Spring, выставили на гонки против его предка – модели 1300. Сначала машины соревновались в заезде на 402 метра, а затем проверили свои навыки на трассе.

Динамика Dacia Spring вполне соответствует его стоимости – кроссовер откровенно медленный, по сравнению с большинством современных батарейных машин. Его козырь – низкая цена. Этот козырь в свое время помог Dacia 1300 стать успешным автомобилем в Румынии. А еще его бензиновый двигатель мощнее электромотора Dacia Spring. Авторы канала Super SPEED la Pro TV решили проверить, как классика и модерн покажут себя в поединке.

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Электродвигатель Spring выдает скромные 44 л. с. и 125 Нм крутящего момента. Румынский автопроизводитель утверждает, что для разгона до 100 км/ч с места, требуется 19,1 секунды. На преодоление пути длиной 1 километр кроссоверу требуется 40,5 секунды. Максимальная скорость Spring составляет 125 км/ч.

Его “прадедушка”, Dacia 1300, тоже не совсем спорткар. Седан 1982 года выпуска в этом видео оснащен 1,3-литровым четырехцилиндровым атмосферным двигателем мощностью 54 л. с. и 89 Нм. По оценкам румынского портала, старенькому авто требуется около 18 секунд, чтобы достичь отметки 100 км/ч. Максимальная скорость седана достигает 140 км/ч.