Один із найдоступніших нових електромобілів, Dacia Spring, виставили на перегони проти його предка – моделі 1300. Спочатку машини позмагались у заїзді на 402 метри, а потім перевірили свої навички на трасі.

Динаміка Dacia Spring цілком відповідає його вартості – кросовер відверто повільний, у порівнянні з більшістю сучасних батарейних машин. Його козир – низька ціна. Цей козир свого часу допоміг Dacia 1300 стати успішним автомобілем в Румунії. А ще його бензиновий двигун потужніший за електромотор Dacia Spring. Автори каналу Super SPEED la Pro TV вирішили перевірити, як класика та модерн покажуть себе у двобої.

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Електродвигун Spring видає скромні 44 к.с. і 125 Нм крутного моменту. Румунський автовиробник стверджує, що для розгону до 100 км/год з місця, потрібно 19,1 секунди. На подолання шляху довжиною 1 кілометр кросоверу потрібно 40,5 секунди. Максимальна швидкість Spring становить 125 км/год.

Його “прадідусь”, Dacia 1300, теж не зовсім спорткар. Седан 1982 року випуску у цьому відео оснащений 1,3-літровим чотирициліндровим атмосферним двигуном потужністю 54 к.с і 89 Нм. За оцінками румунського порталу, старенькому авто потрібно близько 18 секунд, щоб досягти позначки 100 км/год. Максимальна швидкість седана сягає 140 км/год.