Трюк був виконаний під час фільмування рекламного ролика під назвою The Pitch, зі спорткаром Toyota GR Supra у головній ролі.

Після приземлення автомобіль мав певні пошкодження, однак жодного критичного. Зі спеціальних модифікацій у нього був лише трубчастий каркас безпеки. Втім, це не означає, що слід пробувати повторити подібне в домашніх умовах.

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П’ятихвилинний рекламний ролик The Pitch, що з’явився на каналі Toyota USA 18 червня, показує сценку, в якій рекламодавці обговорюють сюжет рекламного відео з виконавцями. Останні намагаються показати спортивність та агресію рекламованого автомобіля, однак замовники щоразу знаходять дивні недоліки в ідеях креативної команди. Візуалізації, які виходять за їх сценаріями – нудні й навряд чи допоможуть у продажах машин. Коли найкращі ідеї озвучені й відхилені, звучить остання і, можливо, найкрутіша: “давайте запустимо машину з трампліна у захід сонця, в стилі 2000-х”. Ми бачимо, як вогняно-помаранчева Supra (такого ж кольору, як машина Брайана Купера з першого фільму “Форсаж”) дуже швидко заїздить на рампу і тамуємо подих в очікуванні карколомного стрибка, та замовники знову обривають думку на півкадрі. “А можна, щоб у відео машина весь час стояла усіма колесами на твердій поверхні?”, – цікавляться замовники. Здається, терпець креативній парі урвався, але їх відповідь не була озвучена і зависла в повітрі, як Supra в останніх кадрах цього відео.



Дотепне рекламне відео зібрало вже майже півмільйона переглядів на YouTube й автори вирішили показати, як воно було створене. Спеціально модифіковані автомобілі, камера-кар з оператором в багажнику і сімома екранами в салоні, камера-дрон з цілою командою операторів, професійні дріфтери та величезна команда фільммейкерів, включаючи спеціалістів з трюків. Саме вони запропонували “приземлити” спорткар на картонні коробки, після стрибка довжиною 30 метрів.

Хоча спорткар для цього трюку мав вбудований каркас безпеки та трохи додаткової ваги у багажнику, жодних інших модифікацій з ним не проводилось. Тому особливо приємно побачити, що виконання такого видовищного “краш-тесту” жодним чином не травмувало водія та й автомобілю принесло небагато ушкоджень. Постраждала задня підвіска, лопнула пара шин, відвалився дифузор, але такі пошкодження можна полагодити. Автомобіль після стрибка можна побачити на другій хвилині відео, розміщеного нижче.