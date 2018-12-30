Дивний випадок стався на парковці аеропорту одного з американських міст.

На стоянці аеропорту Денвер (США) був викрадений автомобіль, який потім повернули на місці. Працівниця прокатної компанії Avis Наташа Гей приїхала в аеропорт Денверу на власному позашляховику Toyota. Однак через три години машини не стало – її викрали.

Жінка заявила в поліцію, і страхова навіть виплатила відшкодування. Однак через чотири з половиною місяці авто знову з’явилось на цій же стоянці і навіть на тому ж місці. Мабуть, викрадач прилетів в Денвер та викрав машину. А потім покористувався нею та повернув назад, коли покинув місто.

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