Угон автомобілів – серйозний кримінальний злочин і вельми прибутковий "бізнес". Найчастіше для викрадача попастись означає зовсім не термін за гратами, а всього лише матеріальні витрати. Тому українські викрадачі досвідчені, добре поінформовані і мають в своєму розпорядженні найсучаснішу техніку.

За даними поліції, кількість викрадених автомобілів зменшується, а знайдених – зростає. Але незабаром після затримання самі викрадачі опиняються на волі. У тому, чому це відбувається, які марки машин викрадають найчастіше і які способи для цього використовують, спробуємо розібратися.

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Найпопулярніші схеми

Аналізуючи динаміку скоєних і розкритих злочинів, в карному розшуку Нацполіціі відзначають, що ще п'ять років тому спостерігалося зниження кількості викрадень по країні. Потім, коли почалася реформа і переатестація, був сплеск, як і з багатьох інших злочинів. Зараз ситуацію вдалося поліпшити.

Як розповів перший заступник начальника карного розшуку Нацполіціі Сергій Прудченко, за 11 місяців 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016-го поліція зареєструвала удвічі менше незаконних заволодінь транспортними засобами (в 2016-му – 11 392 злочинів, у 2017-му – 8 321, в 2018-му – 6 158 угонів). Розкрити в цьому році вдалося третину таких злочинів – 2 158.

"Цифри по реєстрації викрадень і по розкриттю абсолютно чесні, – говорить він. – Угон ніяк не ховається, на це ніхто не піде. Хіба що якась 0,01% десь в сільській місцевості. Не виключаю, що там може бути ситуація, коли до поліцейського прийшов місцевий житель і сказав, що у нього вкрали мотоцикл, а той попросив не поспішати із заявою. Іншого прикладу ви не знайдете, щоб у людини викрали машину, а в поліції відмовилися приймати заяву".

Серед міст, де найвищий відсоток викрадень, у лідерах Київ, Одеса, Харків, Дніпро і Львів. Така ситуація коштувала робочого місця начальнику управління карного розшуку столиці, якого звільнили в жовтні після проведення службового розслідування. Що стосується найбільш популярних у викрадачів марок машин, то перша п'ятірка виглядає так: Tayota, Mazda, Lexus, Range Rover і Mercedes.

Розповідаючи про нинішні схеми, що використовуються злочинцями, правоохоронці виділяють найбільш популярні. Перша схема – "вудка" або "довга рука". У момент, коли водій виходить з салону машини і прямує до під'їзду будинку, магазину, ресторану, поруч з ним на максимально близькій відстані йде один з виконавців – на вигляд звичайний перехожий, правда, з портфелем-папкою в руках. Насправді це спеціальне досить дороге обладнання для зчитування інформації з електронного ключа іномарки.

Як тільки ключ зчитаний, інший виконавець, який знаходиться поблизу автомобіля жертви, отримує сигнал на спеціальний блок. Машина "бачить" на ніби то свій електронний ключ і розблокується.

Але особливість цієї схеми в тому, що апаратура, яка використовується для викрадення, розрахована під певну марку. "Ось зараз сплеск угонів по "тойотам", – говорить Сергій Прудченко. – Не тому, що вони такі популярні, просто завезли апаратуру з-за кордону саме під цю марку".

Викрасти машину за такою схемою можна в будь-який час доби, а ось другу схему, яку називають "зміна мізків", використовують зазвичай у нічний час доби. Це ситуація, коли замінюється блок управління всією електронікою.

Злодії навіть не заморочуються тим, щоб відключити сигналізацію. Тим більше, що сучасні сигналізації часто не "кричать", вони спрямовані в основному на блокування системи і не дають завести автомобіль. Але профі, які спеціалізуються на певних моделях, знають, де технічний роз'єм і як замінити ці самі "мізки".

"І машина вже "бачить" ключ, який злочинець приніс з собою, – розповідає Сергій Прудченко. – І якщо немає ніяких додаткових заходів безпеки (мультилок, замикаючий пристрій на кермо або електронна мітка), то він підключає "мізки" і їде. В деяких випадках не треба навіть під капот лізти. Тому господар може вночі встати, визирнути у двір, але якщо машина стоїть, припустимо, під ліхтарем і заломлюється світло, він, швидше за все, не побачить, що всередині вже хтось сидить і готує її під угон".

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До початку бойових дій на Донбасі викрадені машини часто переганяли в Росію. Цим грішили в основному прикордонні регіони: Чернігівська, Донецька, Сумська, Харківська, Луганська області. Зараз це разові випадки, пояснюють в поліції.

Сьогодні існує кілька способів легалізації викраденого автомобіля. Один з них – метод двійників. В цьому випадку автомобіль віддають перекупникові, підбирається машина-клон необхідного року випуску, кольору, моделі і перебиваються номери двигуна і кузова. Але підбирають другий автомобіль обов'язково в іншому регіоні, де-небудь подалі, щоб мінімізувати ймовірність того, що машини-двійники зустрінуться.

У поліції не заперечують, що без участі правоохоронців така схема працювати не може. "Ми виявляємо такі факти і цього не приховуємо. Наприклад, в числі учасників злочинної організації, "яка працювала" у Львівській області, яким вже пред'явлено підозру, був діючий співробітник поліції, – розповідає Сергій Прудченко. – Саме він говорив, які дані потрібно вносити в підроблені документи".

За словами Сергія Прудченко, відстежити такі клони все-таки вдається. За допомогою системи "Рубіж", яка запрограмована на те, щоб не тільки фіксувати пересування двох машин з однаковими номерними знаками, а й повідомляти про це патрульну поліцію.

Але є й інший метод – у машин-двійників, як правило, два страхових поліси. Перевірити це дуже легко, на сайті МСТБУ є сервіс, за допомогою якого це зробити може не тільки поліцейський на і будь-який користувач.

Але найбільш поширений варіант заробити для бандитів – це викрасти під повернення. У цьому випадку вони рідко зустрічаються з самим потерпілим, як правило, знаходять посередника в його оточенні.

"Ми людей попереджаємо, щоб вони нам повідомляли, як тільки надійде така пропозиція, – розповідає перший заступник начальника департаменту карного розшуку. – Але це не всі роблять. Хоча в таких ситуаціях часто люди стають ще й жертвами шахраїв. У підсумку – ні грошей, ні машини. Або інший варіант: повернуту машину через деякий час викрадають повторно".

Найгуманніший суд у світі

Трохи більше місяця тому правоохоронці відзвітували про дві резонансні операції, в результаті яких були затримані банди, що спеціалізувалися на викраденні автомобілів преміум-класу. Але згодом стало відомо, що частина затриманих були відправлені під домашній арешт, ще частина – в основному раніше судимі за аналогічні злочини – вийшли на свободу під нікчемні застави. "Ми місяцями документуємо викрадачів автомобілів преміум-класу. Намагаємося затримувати їх на гарячому, бо наші суди до цих злочинців дуже прихильні, не знаю чому саме до них, але дійсно, грошей у них дуже багато", – написав на своїй сторінці в "Фейсбуці" перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін.

Формально КПК дозволяє суддям обирати такий запобіжний захід, і з точки зору закону вони нічого не порушили, навіть визначивши найбільш низький поріг суми застави. Як було в цих двох випадках. У поліції ж кажуть, що таким чином суд дає зловмисникам можливість уникнути відповідальності. Запобіжний захід несподівано м'який, якщо врахувати "послужні списки" затриманих, вважають правоохоронці.

"Членам групи, яку затримали під Києвом, інкримінували 4 епізоди, найдешевша машина – Tayota Rav-4, вартістю понад 600 тисяч гривень. А затримали їх на викраденні автомобіля Lexus, ціна якого понад мільйон, – прокоментував цю ситуацію Сергій Прудченко. – Ми з прокуратурою наполягали на арешті для всіх трьох. Суддя вирішила обрати заставу. Але у неї за законом був вибір від 240 тисяч до мільйона. Чому вона вибрала найменші суми, особисто мені незрозуміло".

Щоб викрити організовану злочинну групу, потрібно провести величезний комплекс оперативних та слідчих заходів. Особливо коли мова йде про дорогі марки авто і кваліфіковані групи викрадачів. Навіть якщо слідчі візьмуть викрадача на гарячому, за ґрати потрапить тільки він, а група залишиться на волі і буде продовжувати свою діяльність. Отже, необхідно відстежувати весь ланцюжок – від викрадачів і посібників до продавців. Затримання частини такої групи не дасть бажаного результату, якщо на волі залишається її кістяк. Тому боротьба з такими групами вимагає значних витрат і людських ресурсів.

"Документування викрадача, що спеціалізується на елітних автомобілях, займає від двох до шести місяців. Якщо за півроку ти ні до чого не прийшов, то, швидше за все, це або глухий кут, або щось ти робиш неправильно, і треба шукати інший шлях, – продовжує Сергій Прудченко. – Ми підрахували, що документування одного викрадача з середньою підготовкою обходиться державі приблизно в 520 тисяч гривень на місяць. Групу, яка працювала по Києву та Київській області, ми документували три місяці. В результаті ці люди тепер на свободі. Прокуратура, звісно, подала апеляцію, але з подібним ми стикаємося постійно. Найчастіше зловмисники, які виходять під застави, продовжують скоювати злочини, перебуваючи під слідством. І коли ми знову приходимо до судів для обрання запобіжного заходу, їм ці всі факти надаємо. Але приймати це до уваги вони чомусь не хочуть".

Цього року по Україні оперативниками карного розшуку затримано 353 групи, задокументовано дві злочинні організації і дві організовані злочинні групи, які займалися угонами.

Наприклад, в ситуації по Харкову справа розслідується за ст. 255 КК України – "Створення злочинної організації". Входили в цю організацію, за словами Сергія Прудченко, 6 осіб, які чітко розподілили між собою ролі. Організація діяла автономно, не привертаючи нікого ззовні. У складі були фахівці, які відповідали за спецтехніку, був налагоджений канал, по якому вони її отримували, а також була людина, яка вміла зняти для відстою гараж так, щоб не привертати зайву увагу. А такий захід – це окрема історія, тут використовуються підроблені документи, телефон тільки для зв'язку з господарем гаража та інші методи конспірації. Фігуранти були знайомі з методами оперативно-розшукової діяльності, вели стеження за потерпілими. Вони використовували альтернативні види телефонного зв'язку, мобільні термінали з клонованими ІМЕІ, постійно змінюючи абонентські номери. Був у них і свій канал збуту. Так що працювали в повному циклі, від угону до продажу.

Відповідаючи на питання, чи є в цьому кримінальному бізнесі викрадачі з "гучними" іменами, в поліції стверджують, що таких набереться не більше 10-15 чоловік. "І кожен з них неодноразово нами задокументований і притягнутий до кримінальної відповідальності. Проте всі вони, через все ту ж лояльність судів, знаходяться на волі і продовжують свій злочинний бізнес", – пояснює Сергій Прудченко.

У поліції планують підготувати законопроект, щоб скасувати застави за такими видами злочинів, як це зроблено в інших країнах. Але чи підтримають такий крок, ще й в передвиборний рік, велике питання.

Як врятуватися

Правоохоронці назвали нам найбільш дієві способи, застосування яких мінімізує шанси викрадачів. Перший – це стоянка. Цей метод працює і вдень, і вночі. Правда, мій співрозмовник уточнює, що викрадення були і на таких об'єктах, тому при виборі стоянки важливо врахувати кілька нюансів. Зокрема, краще, щоб її периметр був під охороною. І обов'язково нормальний пропускний режим. Як мінімум шлагбаум і пильний охоронець, більш надійно – система електронних перепусток.

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Другий – блокатори керма або педалей. Блокератори важко не помітити, заглянувши в салон, і вже одним видом він може відлякати охочих покататися на чужому автомобілі – адже далеко не кожен викрадач носить з собою "болгарку". Можна також використовувати блокіратор важеля коробки перемикання передач.

Ще один спосіб зберегти своє авто – заховати де-небудь кнопку, що розриває один з життєво важливих електричних ланцюгів автомобіля. Тільки робити це найкраще самостійно, або у довіреного майстра. Якщо ставити кнопку на крупній СТО або в гаражному кооперативі – інформація може потрапити не в ті руки.

"Електронний пристрій працює таким чином. Ви заглушили машину, розмикач спрацював і розірвав ланцюг, – пояснює Сергій Прудченко. – Активувати її можна, тільки маючи спеціальну кліпсу-мітку і знаючи, куди її прикласти. Навіть якщо її у людини вкрадуть, знайти те саме місце практично нереально. Ми документували одну зі злочинних груп і бачили, як професійний викрадач зіткнувся з такою міткою. Завести у нього так і не вийшло. На наступний ранок зустрілися з господинею машини, запитали, чому не звернулася в поліцію. Говорить, що навіть не думала про викрадення. Скло розбили, вирішила, що хотіли магнітофон вкрасти".

Якщо все вищеперелічене не спрацювало, і ваша машина поїхала, то дуже корисний gps-трекер. Викрадачі про них знають і придумали власні способи боротьби. На автомобілі змінюють номери, і він деякий час "відстоюється". За цей час бандити намагаються визначити, є в ньому трекер чи ні. Якщо протягом двох тижнів господар не з'явився, сміливо переганяють в постійний відстійник.

Є також спеціальна апаратура для виявлення трекерів, яку використовують учасники ОЗГ. Але вона розпізнає в основному пристрої, які подають постійний сигнал. Найбільш небезпечні для них трекери, які виходять на зв'язок раз на добу. І хоча фахівці по викраденнях намагаються їх глушити, в більшості випадків автомобілі, на яких вони встановлені, знаходять. Зручно і те, що такі пристрої можна дистанційно перепрограмувати.

"Останнім часом дуже багато машин йдуть за допомогою "вудки", – продовжує Сергій Прудченко. – Доходить до того, що інформацію зчитують з ключів, які лежать в коридорі квартири. Підходить чоловік до дверей, прикладає апаратуру. Якщо ключ знаходиться на відстані 1,5 -2 метра – машина поїхала. Були випадки, коли в кафе до людини підсаджувалися з такою апаратурою. У Черкасах так, наприклад, вкрали "Лексус". Візуально щось запідозрити складно – прилад схожий на планшет, оточуючі на нього не звертають уваги.

Все, що потрібно для безпеки, – це захисний чохол для ключів. У ньому спеціальна нитка, яка створює захисний екран і не дозволяє зчитати інформацію".

І ще один важливий момент, який допоможе запобігти неприємностям, – сигналізація з двостороннім зв'язком. Вона підв'язується під телефон і повідомляє про спроби проникнення, а також дозволяє дистанційно заблокувати машину, якщо ви бачите, що на ній хтось намагається втекти.

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Але незважаючи на всі технічні захисні системи, якими обладнана ваша машина, головне в разі викрадення – негайне звернення до поліції, акцентують правоохоронці. При будь-якому викраденні час – вирішальний фактор.